محافظ الغربية يشيد بنجاح جراحة دقيقة بالمنظار لاستئصال ورم خبيث بمركز أورام طنطا

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بنجاح الفريق الطبي بمركز أورام طنطا في إجراء جراحة دقيقة بالمنظار لسيدة تبلغ 68 عامًا، لاستئصال الرحم والمبايض والغدد الليمفاوية بالحوض، بعد إصابتها بورم خبيث ببطانة الرحم، في إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمركز.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذه النجاحات تعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، مثمنًا جهود الفرق الطبية في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، ومؤكدًا استمرار دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وقد تكللت الجراحة بالنجاح، وشهدت حالة المريضة تحسنًا وتعافيًا بعد العملية، بجهود الفريق الطبي والجراحي وفريقي التخدير والتمريض، تحت رعاية الدكتور محمد شوقي الموافي، مدير عام مركز أورام طنطا.