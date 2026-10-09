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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بكى أثناء تحقيقات نيابة طنطا.. عرض الابن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه على مستشفى العباسية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول نيابي بالغربية اليوم بصدور قرار بعرض الشاب المتهم محمد نبيل الشربيني علي جهات فنية بمستشفي العباسية وسلامة الصحة النفسية والعصبية للتأكد من سلامه قواه العقلية من عدمه عقب ارتكابه جريمة إنهاء حياة أبوه وأمه عقب بكاء وانهياره أثناء سير جلسات التحقيقات.

قرار نيابي عاجل من جهات التحقيق 


وكان رئيس نيابة مركز طنطا قرر حبس الابن المتهم  بإنهاء حياه والديه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عرض جثمانهما علي الطب الشرعي والاطلاع علي التقارير الصادرة من الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

صدمة أهالي قرية محلة مرحوم 

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت  واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة  عقب وفاتهما بنحو ثلاث ايام وكثفت الاجهزه الامنيه من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط الابن المتهم 


وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس الابن قتل أبوه وامه طنطا حبس 4 أيام

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