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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقية 5 أساتذة و21 أستاذًا مساعدًا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة في 30/9/2026 للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من حسام محمد حسانين قاسم بكلية الهندسة، محمد إبراهيم الديداموني السيد بكلية الزراعة، مروة محمد عاطف مصطفى خالد بكلية الطب، ثريا إبراهيم خليفة عبد السميع بكلية العلوم، أماني جميل على العطار بكلية التربية النوعية.

توجيهات جامعة طنطا 

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد أحمد عادل عبد الفتاح مرسي، شرين محمد النبوي رزق، هايدي علي محمد علي، الشيماء محمد عبد الفتاح حافظ بدر الدين، عبد الله السيد عبد المنعم علام، هبه عبد العزيز هاشم حنوت، أيمن موسى عطوه عامر، آية فرج عطية السباعي، مروه يسن عبد المنعم بدر، عبد الرحمن أحمد ناجى محمد صالح، محمد عزت محمد نصر الدين بكلية الطب، حامد عادل إبراهيم أبو شرف، أفنان حمدي صبحي الجويلي بكلية العلوم، إيمان مأمون على محى الدين الخطيب بكلية الصيدلة، الزهراء محمد مصطفى المرحومي بكلية طب الأسنان، تهاني محمود إبراهيم علام بكلية الهندسة، حسن يونس حسن عبد الرحمن أبو الخير بكلية الآداب، محمود زكي زكي حسين زيدان بكلية الحقوق،  فايزة أحمد أحمد مسعود، سمر أحمد بركات الذهبي بكلية التربية النوعية، علا السيد الطوخي إسماعيل بكلية الفنون التطبيقية.

ترقية أعضاء هيئة التدريس 

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح 256 دبلوم، 84 درجة ماجستير، 48 درجة دكتوراه في التخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ترقية أعضاء هيئة التدريس جامعة طنطا

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