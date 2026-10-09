إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملاحة في طنطا بسبب السرعة الزائدة

شهد الطريق الزراعي "طنطا - تلا" بمنطقة الملاحة بطنطا أمام نادي القضاة النهري بمحافظة الغربية اليوم إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الملاحة بطنطا بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة التصادم المشار إليها.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.