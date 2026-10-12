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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي ..استئصال ورم خبيث بالغدد الليمفاوية لسيدة داخل مركز أورام طنطا فى جراحة دقيقة بالمنظار

فريق طبي بمركز أورام طنطا
فريق طبي بمركز أورام طنطا
الغربية أحمد علي

تمكن فريق طبي بمركز أورام  طنطا بمحافظة الغربية؛ برعاية وتوجيه الدكتور محمد شوقي الموافي مدير عام المركز من النجاح في إجراء جراحة دقيقة بالمنظار لسيدة تبلغ من العمر 68 عامًا كانت تعاني من ورم خبيث ببطانة الرحم والغدد الليمفاوية.

انجاز طبي 

وأشار مدير المركز إلى أنه تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة للمريضة قبل الجراحة، وشمل التدخل الجراحي بالمنظار استئصال جذري كامل للرحم والمبايض.

استئصال ورم 


كما تم استئصال الغدد الليمفاوية بالحوض وهي الغدد المحيطة بالشرايين والأوردة الرئيسية المغذية للجسم، في خطوة دقيقة تعكس المهارة العالية للفريق الجراحي لضمان أمان وسلامة المريضة، وقد تكللت الجراحة بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء والتعافي بعد العملية.

دعم الفريق الطبي 


وضم  الفريق الطبى والجراحى د.  محمد بكر استشاري جراحة الأورام؛ د. محمود خطاب نائب جراحة الأورام,؛ د. محمود عوف – نائب جراحة الأورام؛ وفريق التخدير د. عبد الله خميس – استشاري التخدير؛ وفريق التمريض، مس زكية؛ مس فوزية.

الشكر للفريق الجراحي 

وقدم الدكتور محمد شوقي الموافي؛ خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والجراحي وفريقي التخدير والتمريض، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر في إنجاح هذه الجراحة الدقيقة.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار مركز أورام طنطا في تقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة ومتقدمة بفضل جهود كوادره الطبية والتمريضية المتميزة.

اخبار محافظة الغربية فريق طبي مركز أورام طنطا استئصال ورم مركز طنطا

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