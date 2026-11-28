أعلن عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، الموعد الجديد للمباراة الفاصلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، في نهائي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن المباراة تقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على صالة استاد القاهرة الدولي.

وأوضح رئيس اتحاد كرة السلة أن القرار جاء في ظل ارتباط الأهلي والزمالك بمباراتين مهمتين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لكرة القدم، وهو ما يجعل من الصعب إقامة المباراة النهائية يومي السبت أو الأحد.

وأضاف أن اختيار يوم الاثنين يهدف إلى منح لاعبي الفريقين الوقت الكافي للراحة والاستعداد، وتجهيزهم بالشكل المناسب لخوض المواجهة الحاسمة، خاصة أن الأهلي والاتحاد السكندري قدما مباراتين سابقتين على مستوى عالٍ من القوة والندية.

وأشار مصيلحي إلى أن المباراة الفاصلة تحظى بأهمية كبيرة، وهو ما دفع الاتحاد إلى تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل، لضمان حصول الفريقين على فرصة مناسبة للاستعداد للمواجهة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الموعد السابق للمباراة كان قد تم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلا أن الاتحاد لم يكن يتوقع وصول الأهلي والاتحاد السكندري إلى مباراة فاصلة لحسم لقب دوري المرتبط لكرة السلة.