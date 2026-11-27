حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه رسالة وفاء وتضامن مع ضحايا حادث الوراق الأليم، خلال مباراة فريق كرة السلة أمام الاتحاد السكندري، في نهائي دوري المرتبط.

الأهلي

وظهرت جماهير الأهلي داخل الصالة مرتدية القمصان السوداء، حدادًا على أرواح ضحايا الحادث، وتعبيرًا عن حالة الحزن والتضامن مع أسر الشهداء والمصابين.

كما رفعت الجماهير لافتة كبيرة تضمنت رسائل مؤثرة لنعي الضحايا، جاء فيها: «رحم الله الشهداء، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل»، إلى جانب عبارة: «ذهبوا إلى جنة الخالدين.. رحم الله شهداء حادث الوراق الأليم».

وجاءت هذه اللفتة الإنسانية من جماهير القلعة الحمراء خلال المواجهة الرياضية، لتؤكد تضامنها مع أسر ضحايا الحادث ومشاركتهم أحزانهم، في رسالة تحمل مشاعر الوفاء والدعاء بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.