

أفادت تقارير إعلامية أمريكية باصطدم جناحا طائرتين تابعتين لشركة "أمريكان إيرلاينز" ببعضهما البعض أثناء تحركهما على أرض المطار استعداداً للإقلاع في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن.

وذكر أحد الطيارين لمراقبي الحركة الجوية -وفقاً لتسجيلات الاتصالات اللاسلكية التي رصدها موقع "ATC.com"- أن طائرته تجاوزت قليلاً "خط التوقف - الخط الفاصل بين ممر التحرك والمدرج- مما أدى إلى احتكاك جناحها بجناح طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها كانت موجودة خلفها أو بجانبها.

وقد وقع الحادث في حوالي الساعة 5:10 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما كانت الرحلة رقم 638 التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، والمتجهة إلى دالاس، تستعد للإقلاع من المطار الواقع في منطقة العاصمة واشنطن.

ومن جانبها ؛ صرحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لصحيفة "ديلي ميل" بأن إحدى الطائرتين "اصطدمت بجناح" طائرة أخرى تابعة للشركة ذاتها (الرحلة رقم 2152 المتجهة إلى شيكاغو)، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقاً في ملابسات الواقعة.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ويأتي هذا الحادث في وقت يُتوقع فيه أن يسافر أكثر من 85 مليون أمريكي خلال الفترة ما بين 24 و30 نوفمبر، تزامناً مع عطلة عيد الشكر.

وكان يوم الخميس قد شهد تأخير أكثر من 2400 رحلة جوية وإلغاء 459 رحلة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في أنحاء البلاد.

كما يأتي الحادث بعد أسبوعين فقط من حالة الفوضى العارمة التي شهدها قطاع الطيران، إثر قرار نادر للغاية بوقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.