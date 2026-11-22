تسبّب عطل تقني في شركة دلتا للطيران في حالة من الفوضى بمطارات الولايات المتحدة، صباح الأحد، مع تأخّر أكثر من 3500 رحلة جوية، بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الشكر.

عطل يربك الطيران الأمريكي



وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرارًا بوقف مؤقت لجميع الرحلات المتجهة إلى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، بسبب مشكلة في النظام الآلي التابع لشركة دلتا، والمسؤول عن حسابات وزن الطائرات وتوازنها قبل الإقلاع.



وتأتي هذه الفوضى بعد أسبوع شهد اضطرابات واسعة في الولايات المتحدة، إثر تعرض شركات تكنولوجية ومصرفية لأعطال تقنية، إلى جانب قرار نادر من إدارة الطيران الفيدرالية بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد.



وعلى الرغم من أن قرار إدارة الطيران الفيدرالية بتأخير الرحلات يستهدف بصورة أساسية حركة الطيران في أتلانتا، فإن تداعياته امتدت إلى مطارات أخرى، بعدما أدت الاضطرابات المتتالية إلى تعطيل عمليات إقلاع الطائرات، وسط صعوبات واجهتها الأطقم في تجهيز الطائرات لرحلاتها التالية.



وأظهرت بيانات موقع فلايت أوير المتخصص في تتبع الرحلات الجوية تسجيل 364 حالة تأخير في مطار أتلانتا، من بينها نحو 200 رحلة وصول و164 رحلة مغادرة.



وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن متوسط مدة التأخير الحالية يبلغ 57 دقيقة، فيما أظهرت لوحات المغادرة في المطار أن معظم فترات الانتظار تقل عن ساعة، مع تسجيل بعض حالات التأخير لفترات أطول.



وقالت شركة دلتا للطيران في بيان: تعمل فرق دلتا هذا الصباح باستخدام إجراءات يدوية بديلة لضمان مغادرة الرحلات بأمان، بالتزامن مع استمرار العمل على استعادة الأنظمة الآلية.