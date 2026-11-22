قالت السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة، إن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في دورته السادسة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من صراعات غير مسبوقة، وما تواجهه المنطقة من تحديات متزايدة.

صراعات غير مسبوقة تفرض تكثيف جهود السلام والتنمية

وأضافت الحسيني، خلال لقاء مع محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالنزوح القسري تستدعي تكثيف النقاشات وتبادل الرؤى للتوصل إلى استجابات فعالة لهذه التحديات.

وأوضحت أن المنتدى ناقش، على مدار يوميه، الأوضاع الإقليمية المختلفة وسبل التعامل معها، بما يسهم في دعم جهود تحقيق التنمية وترسيخ السلام والاستقرار.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الهجرة ، أن مواجهة تداعيات النزوح القسري تتطلب عدم الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية، وإنما تبني أطر أوسع تقوم على دعم التنمية وترسيخ السلام، بما يساعد على معالجة جذور الأزمات والتعامل مع آثارها بصورة مستدامة.

وأشارت إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز النقاش حول سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامين، في ظل تزايد الصراعات والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.