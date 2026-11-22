كشف اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر بدأ بصورة محدودة وفي مواقع قليلة عام 2012، قبل أن يشهد توسعًا تدريجيًا اعتبارًا من عام 2015، وصولًا إلى مرحلة من التوسع الكبير منذ عام 2020.

كيف تطور نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر؟

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التوسع شهد دخول أطراف خارجية على خط نشاط التنقيب، في ظل ارتفاع قيمة الذهب والعوائد الاقتصادية المرتبطة به.

وأضاف أن الدولة المصرية تنبهت إلى المخاطر المترتبة على التوسع غير المنظم في عمليات التنقيب عن الذهب، وعملت من خلال عملية «درع الجنوب» على توفير الأمن والحماية لمناطق التعدين والثروات الطبيعية، بما يحافظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن هذه التحركات تستهدف أيضًا توفير بيئة آمنة للمستثمرين الراغبين في دخول صناعة التعدين، بما يسهم في حماية الثروات الطبيعية وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن الحفاظ على الثروات المعدنية يمثل أهمية تتجاوز حدود العاملين في قطاع التعدين، إذ ترتبط عوائده بزيادة موارد الدولة، وإمكانية توجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والطرق والصناعة والخدمات العامة.