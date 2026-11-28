أفاد مصدر رفيع بالجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع استهدفت منذ قليل مقار عسكرية ومدنية في مدينة الدمازين بعدد من الطائرات المسيرة.

ونؤخرا ؛ نجح الجيش السوداني في السيطرة على منطقة خور مقنزا جنوبي الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق بعد يومين من إعلان تحالف الدعم السريع والحركة الشعبية السيطرة على المنطقة.

وتبعد مقنزا حوالي 30 كيلومتراً جنوبي مدينة الدمازين وتتبع لمحافظة باو، التي سيطر على رئاستها تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والقوات المساندة لها خاضت معارك عنيفة صباح اليوم الجمعة على المحور الجنوبي الغربي لمدينة الدمازين أفضت إلى السيطرة على منطقة خور مقنزا القريبة من الدمازين عاصمة الإقليم.

ووصلت الدمازين خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية من قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل والقوة المشتركة لإسناد الجيش في العمليات العسكرية ضد تحالف الدعم السريع والحركة الشعبية.