تقدم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المهندس كيرلس أديب، وإلى زملائه ومحبيه، في وفاته إثر حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وكانت أسرة المهندس كيرلس أديب حلمي عوض الله قد أعلنت وفاته، عقب العثور على جثمانه داخل مستشفى الوراق، بعد ساعات من اختفائه وانقطاع الاتصال به إثر حادث حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، حيث كان في طريق عودته إلى منزله عقب انتهاء عمله، مستقلًا سيارة تابعة لخدمة النقل الذكي «أوبر» برفقة أحد زملائه.

وأوضحت التفاصيل المتداولة أن كيرلس أجرى اتصالًا هاتفيًا بزوجته قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء الأربعاء، وأبلغها بمغادرته العمل وتوجهه إلى موقف كلية الزراعة، قبل أن ينقطع الاتصال به عقب وقوع الحادث بنحو نصف ساعة.

العثور على جثمان كيرلس أديب

وفي الوقت الذي عثرت فيه الأسرة على زميله ضمن المصابين، استمرت رحلة البحث عن كيرلس، وحررت محضرًا باختفائه وناشدت المواطنين المساعدة في العثور عليه، حتى عثر على جثمانه،

وأقامت أسرة المهندس كيرلس أديب صلاة الجنازة على جثمانه بكنيسة السيدة العذراء بقرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وسط حضور كبير من أهالي القرية، الذين حرصوا على المشاركة في وداعه وتقديم واجب العزاء لأسرته.

كما تقدم نقيب المهندسين بالعزاء إلى أسر جميع ضحايا الحادث الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا عبد الغني الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مقدمًا خالص العزاء إلى جميع الأسر التي فقدت أحباءها في هذا الحادث الأليم.

واختتم نقيب المهندسين تعزيته بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون».