نعى نيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها، ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وشعب الإيبارشية، المهندس كيرلس أديب، أحد شباب كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذي رحل متأثرًا بإصابته في حادث الوراق الأليم.

وتقدم نيافة الأنبا نوفير ومجمع الإيبارشية بخالص مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه، طالبين العزاء من فم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومن نيافته، في هذا المصاب الأليم.

كما أعرب الأنبا نوفير عن تعازيه لأسر جميع ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، طالبًا من الله أن يمنحهم العزاء والسكينة، وأن يهب المصابين الشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء.