في مشهد تنظيمي وشبابي حاشد يعكس حجم الاهتمام بتمكين الشباب وإعداد كوادر قادرة على صناعة المستقبل، نظّمت أمانة شباب القاهرة بحزب مستقبل وطن مؤتمرها التنظيمي تحت عنوان «شباب يقود.. شباب يشارك»، بمشاركة وحضور نحو 2500 شاب من شباب القاهرة، وبحضور قيادات الأمانة وقيادات الحزب ونوابه، في تأكيد واضح على الدور المحوري الذي تلعبه الكوادر الشبابية في العمل السياسي والتنظيمي والمجتمعي.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور/ محمد سليمان، أمين القاهرة، والنائب/ أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، والنائب/ عمرو رشدي، أمين شباب القاهرة، إلى جانب حضور جميع نواب القاهرة، وأعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة، وقيادات وأعضاء الأمانات بمختلف أقسام العاصمة، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية، في تجمع تنظيمي كبير عكس حالة من التفاعل والتكاتف بين مختلف المستويات التنظيمية.

مؤتمر مستقبل وطن

وجاء المؤتمر ليؤكد أن الشباب لم يعد مجرد عنصر مشارك في العمل العام، بل أصبح شريكًا أساسيًا في صناعة القرار، وقادرًا على قيادة المبادرات وتحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل أفضل، وهو ما جسده شعار المؤتمر «شباب يقود.. شباب يشارك»، الذي يحمل رسالة واضحة بأهمية منح الشباب المساحة الحقيقية للمشاركة والقيادة والإبداع.

وفي خطوة نوعية تعكس مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية، شهد المؤتمر الإعلان عن تدشين أول مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة القاهرة، في مبادرة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية، وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل ومستجدات العصر الرقمي.

ويأتي تدشين المركز انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا أصبح ضرورة لا غنى عنها، وأن تمكين الشباب من أدوات المستقبل يمثل أحد أهم محاور بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة والمشاركة في صناعة التحول التكنولوجي، بما يتيح لهم الانتقال من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى توظيفها في ابتكار الحلول والأفكار والمشروعات الجديدة.

تدشين مبادرة «في ظهر الموهوبين»

كما شهد المؤتمر الإعلان عن تدشين مبادرة «في ظهر الموهوبين»، وهي مبادرة تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة ودعم أصحاب القدرات المتميزة في مختلف المجالات، وتوفير مساحة حقيقية أمامهم لإظهار إبداعاتهم وتنمية مهاراتهم، والعمل على احتضان طاقاتهم وتحويل مواهبهم إلى فرص حقيقية للنجاح والتميز.

وتحمل المبادرة رسالة إنسانية ومجتمعية مهمة، مفادها أن كل موهبة تستحق أن تجد من يؤمن بها ويدعمها، وأن دور المؤسسات الشبابية لا يقتصر على تنظيم الفعاليات والأنشطة، وإنما يمتد إلى اكتشاف الطاقات الواعدة ومساندتها وتوفير البيئة المناسبة أمامها لتحقيق طموحاتها.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور/ محمد سليمان، أمين القاهرة، أهمية الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع وصناعة مستقبله، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للأوطان والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

وشدد على أن بناء مجتمع قوي يبدأ بالاستثمار في طاقات شبابه، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية، وإعداد كوادر واعية وقادرة على القيادة وصناعة الفارق. كما أكد أن تمكين الشباب لا يقتصر على منحهم الفرصة للمشاركة، بل يمتد إلى الثقة في قدراتهم وفتح مسارات حقيقية أمام أفكارهم وإبداعاتهم، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المجتمع.

ومن جانبه، عكس الحضور الكبير للشباب من مختلف أقسام القاهرة حجم التفاعل مع رؤية أمانة الشباب وخططها المستقبلية، كما مثّل المؤتمر فرصة لتعزيز التواصل بين القيادات والكوادر الشبابية، وتأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود من أجل تقديم نماذج ناجحة للعمل التنظيمي والشبابي القادر على إحداث تأثير ملموس في المجتمع.

وأكد المؤتمر من خلال فعالياته ورسائله أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعمل الشبابي إلى آفاق أكثر تطورًا، تقوم على الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، واكتشاف المواهب، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

كما شهد المؤتمر لفتة تقديرية وإنسانية مميزة، تمثلت في تكريم الكابتن/ مؤمن زكريا، تقديرًا لمسيرته الرياضية وما قدمه من نموذج ملهم في الإرادة والعزيمة والصمود في مواجهة التحديات، ليظل مثالًا يُحتذى به في الإصرار وعدم الاستسلام. كما شمل التكريم القارئ/ محمد القلاجي، أحد الأصوات المتميزة في برنامج «دولة التلاوة»، تقديرًا لموهبته وتميزه في تلاوة القرآن الكريم، وما يمثله من نموذج مشرف للشباب المصري المبدع في المجالات الدينية والثقافية. وجاء هذا التكريم تأكيدًا على حرص أمانة شباب القاهرة على الاحتفاء بالنماذج الملهمة والمواهب المتميزة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تستحق الدعم والتقدير، اتساقًا مع رسالة مبادرة «في ظهر الموهوبين»

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر وما شهده من إطلاق مشروعات ومبادرات جديدة ليعكس توجهًا نحو بناء منظومة شبابية متكاملة، تجمع بين التأهيل السياسي والتنظيمي، والتطوير التكنولوجي، والرعاية المجتمعية للمواهب، بما يعزز حضور الشباب ودورهم في العمل العام.

«شباب يقود.. شباب يشارك» لم يكن مجرد شعار لمؤتمر تنظيمي، بل رسالة تؤكد أن الشباب هم قوة الحاضر وصناع المستقبل، وأن دعمهم وتمكينهم والاستثمار في قدراتهم هو الطريق نحو عمل مؤسسي أكثر تطورًا وتأثيرًا.