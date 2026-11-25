أطلقت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مبادرة «افهمها.. المعرفة مسؤولية»، من خلال أول فيديو توعوي يستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات.

وتهدف المبادرة إلى تقديم محتوى توعوي مبسط يتناول مختلف القضايا المجتمعية، بما يعزز ثقافة الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسًا لاتخاذ القرارات الصحيحة.

وقال أحمد فاروق مجاهد، أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجيزة، إن المبادرة تأتي بتوجيهات من النائب عبد الوهاب خليل، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب مراد أبو الدهب، أمين التنظيم بالمحافظة، وبالتنسيق مع النائبة هند رشاد، أمين الإعلام بالمحافظة، وفي إطار توجه الأمانة نحو توظيف أدوات التواصل الحديثة في نشر الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن الأمانة تسعى لتقديم محتوى هادف يلامس اهتمامات المواطنين، ويسهم في تعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

وأضاف أن الأمانة تتيح للجمهور فرصة المشاركة في اختيار موضوعات الفيديوهات القادمة، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويجعل المبادرة مساحة للمشاركة وتبادل المعرفة.