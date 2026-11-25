أكد نواب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ووضع آليات واضحة لضمان تراجع الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وجذب المزيد من الشركات العالمية.

وفي هذا الإطار أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في قطاع التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه الجهود بصورة مباشرة على أسعار الهواتف المحمولة بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وقال “نظير” في تصريحات خاصة إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة شاملة للسوق ومراجعة أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة، بالتوازي مع العمل على زيادة المكون المحلي والتوسع في التصنيع، تفتح الباب أمام معالجة جذور المشكلة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد ارتفاع الأسعار.

توطين صناعة الهواتف المحمولة

وأضاف أن ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة ليس مجرد توجه صناعي أو استثماري، بل يرتبط بأهداف اقتصادية أوسع، في مقدمتها إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تصنيع الهواتف الذكية محليًا، يمثل فرصة للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير هواتف ذات جودة مرتفعة بأسعار مناسبة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق في هذا الملف، والانتقال من مرحلة التجميع إلى زيادة نسب التصنيع والمكون المحلي.

توسيع الإنتاج وجذب استثمارات جديدة

وأوضح “نظير” أن وجود نحو 9 شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر يمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتوسيع الإنتاج وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن زيادة أعداد الشركات والعلامات التجارية ستسهم في تنويع المعروض أمام المستهلك وتعزيز المنافسة داخل السوق.

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة محليًا وزيادة معدلات الإنتاج يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت في بعض الأحيان حدود القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المصرية.

وقالت عبد الحميد في تصريحات خاصة إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء دراسة شاملة للسوق المحلية، وتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، والتنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي، تعكس أهمية التعامل مع ملف أسعار الهواتف باعتباره قضية اقتصادية واجتماعية تمس احتياجات المواطنين اليومية.

الارتفاعات المبالغ فيها

وأضافت أن سبق أن حذرت من الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الهواتف المحمولة، مؤكدة أهمية التدخل الرقابي الواضح من الجهات المعنية لمنع أي ممارسات استغلالية، مؤكدة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية أو من الكماليات، وإنما أصبح ضرورة أساسية للتعليم والعمل والتواصل وإنجاز المعاملات الحكومية والمالية.

وشددت على أن دعم التصنيع المحلي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة أعداد المصانع أو الشركات العاملة في السوق، وإنما يجب أن تكون له انعكاسات ملموسة على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن، بحيث يشعر المستهلك بثمار التوسع الصناعي في صورة منتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من شأنهما المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، لكنها أكدت في الوقت نفسه ضرورة ألا تتحول التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة والمعالجات، إلى مبرر لفرض زيادات سعرية غير مبررة على المستهلك.

وأكدت النائبة أن التوسع في التصنيع المحلي واستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية يمثلان فرصة لتعزيز الصناعة المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلا أن نجاح هذه الخطوة يجب أن يقاس أيضًا بمدى قدرتها على توفير هواتف محمولة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، وليس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات الإنتاج.