أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مواجهة المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة GTA 6، تتطلب استراتيجية متكاملة لا تقتصر على قرارات الحجب والمنع، وإنما تعتمد بالأساس على التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال والنشء من المحتويات غير المناسبة.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التطور المتسارع في الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا يفرض ضرورة رفع وعي الأطفال بطبيعة المحتوى الذي يتعرضون له، وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة بالتواصل مع الغرباء أو مشاركة البيانات الشخصية عبر الإنترنت.

محمد سمير: الأسرة والمدرسة شريكان أساسيان في المواجهة

وأشار النائب إلى أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال، من خلال متابعة الألعاب التي يستخدمها الأبناء، وتحديد أوقات مناسبة للعب، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، مع ضرورة قيام المدارس بدور أكبر في نشر الثقافة الرقمية وتعليم الطلاب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

ضوابط على المنصات ومواجهة المحتوى غير المناسب

وشدد على أهمية وضع ضوابط واضحة تلزم منصات الألعاب الإلكترونية بتوفير أدوات حماية فعالة للأطفال، وتقييد غرف الدردشة والتواصل مع الغرباء للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب سرعة التعامل مع المحتويات التي تتضمن مخاطر على النشء.

وأضاف أن المطلوب ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو الألعاب الإلكترونية، وإنما تعليمهم كيفية استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي وحماية الأجيال الجديدة من مخاطره.

واختتم بالتأكيد على أن التوعية المستمرة والتعاون بين الحكومة والأسرة والمدرسة وشركات التكنولوجيا يمثلون أساس أي استراتيجية ناجحة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.