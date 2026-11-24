نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها ما السورة الأقرب لمحبة الله؟ هل تجوز الصلاة بملابس البحر؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

ما السورة الأقرب لمحبة الله؟

في البداية، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للمسلم أن يقصر قراءته على سورة واحدة دون غيرها، بل يحرص على قراءة القرآن كاملًا، مع تخصيص ورد يومي يداوم عليه.

وأوضح شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال الطفلة حول السورة التي يحبها الله أكثر من غيرها، أن جميع سور القرآن الكريم كلام الله، وأن السنة النبوية تحث على المداومة على تلاوته من أوله إلى آخره، وعدم الاقتصار على سورة بعينها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب القرآن الذي يقرأه من أوله إلى آخره، ثم يعود فيبدأ قراءته من جديد، موضحًا أن المسلم ينبغي أن يجعل لنفسه وردًا يوميًا يحرص عليه، وأن يسعى إلى ختم القرآن كاملًا بصورة منتظمة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تعلق قلب الإنسان بسورة معينة أمر طبيعي ولا حرج فيه، فهناك من يحب قراءة سورة يس يوميًا، وآخرون يجدون راحة في سورة مريم أو الرحمن أو الملك أو الواقعة أو يوسف، مؤكدًا أن اختلاف السور التي يميل إليها الناس لا يعني تفضيل بعضها على كلام الله، وإنما يعبر عن تعلق كل إنسان بما يجد فيه أثرًا خاصًا في قلبه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقصة الصحابي الذي كان يحرص على قراءة سورة الإخلاص في صلاته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ملازمته لها، فأخبره بأنه يحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «حبك إياها أدخلك الجنة»، موضحًا أن محبة الإنسان لسورة معينة وتعلقه بها أمر محمود ولا عيب فيه.

وشدد أمين الفتوى على أن القرآن الكريم كله خير وبركة، وأن المسلم يستطيع أن يداوم على السورة التي يحبها ويجد قلبه متعلقًا بها، دون أن يهجر بقية القرآن، مع الحرص على القراءة المنتظمة وختم كتاب الله، مؤكدًا أنه لا حرج شرعًا في تعلق القلب بسورة دون غيرها.

حكم الصلاة بملابس البحر بعد سماع أذان الصلاة أثناء وجوده على الشاطئ

وفي فتوى ثانية، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة بملابس البحر بعد سماع أذان الصلاة أثناء وجوده على الشاطئ، موضحًا أن الصلاة تصح إذا توافرت شروط صحتها، وفي مقدمتها الطهارة وستر العورة.

وأوضح أمين الفتوى، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجاسة، وأن يكون المسلم متوضئًا، وألا تكون هناك نجاسة على جسده أو ملابسه أو موضع الصلاة، مشيرًا إلى ضرورة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة المفروضة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فإذا كانت هذه المنطقة مستورة بملابس لا تصف ولا تكشف العورة، فلا مانع من الصلاة بها، حتى لو كانت من ملابس البحر، من الناحية المتعلقة بستر العورة.

وفي سياق متصل، حذر أمين الفتوى من تحويل الصلاة إلى وسيلة للاستعراض أو صناعة محتوى بهدف جذب المشاهدات، مثل الصلاة داخل مياه البحر وتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصلاة عبادة ينبغي أن تكون خالصة لله، وليست فرصة لإظهار التدين أو صناعة الترند.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأولى للمصلي، ما دام قادرًا على ذلك، أن يختار مكانًا مناسبًا للصلاة، وأن يرتدي الملابس الملائمة، ويتوجه إلى موضع مخصص للصلاة بدلًا من أدائها داخل مياه البحر أو بطريقة استعراضية، مؤكدًا أن العبادة لها حرمتها ومقصدها، وينبغي أداؤها في أجواء من الخشوع والإخلاص.

حكم جمع الظهر والعصر قبل السفر من المنزل

وفي الختام، أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مجرد نية السفر والاستعداد له وتجهيز الحقائب لا يبيح للمسلم الجمع بين الصلوات أو قصرها، موضحًا أن رخص السفر تبدأ بعد الشروع في الرحلة ومفارقة حدود المدينة.

وأوضح الطحان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إذا بدأ رحلته وخشي فوات وقت صلاة العصر، لكنه يصلي العصر أربع ركعات ما دام لم يخرج من حدود المدينة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن قصر الصلاة يكون بعد مغادرة حدود المدينة، إذا كانت مسافة السفر تزيد على 80 كيلومترًا، موضحًا أن رخصة القصر والجمع تجوز للمسافر حتى لو كان سيعود إلى مدينته في اليوم نفسه.

وفي سياق آخر، أوضح الطحان حكم القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، مؤكدًا أنه ليس واجبًا، وأن تركه لا يبطل الصلاة، باعتباره من المسائل التي لا ينبغي أن تكون سببًا للخلاف أو التشدد بين المصلين.