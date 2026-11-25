أشاد خالد عبد الفتاح، لاعب المقاولون العرب، بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها سامي قمصان، مؤكدًا قدرته على تحقيق النجاح حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل ما يمتلكه من خبرات وإمكانيات تدريبية.

وأكد عبد الفتاح أن سامي قمصان يستحق الحصول على فرصة قيادة الأهلي، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرته على تقديم تجربة ناجحة مع الفريق الأحمر.

وقال لاعب المقاولون العرب إن قمصان قادر على إنجاح تجربته مع الأهلي بنسبة 200%، دون أي جدال أو نقاش، مشيرًا إلى أنه يمتلك المقومات التي تؤهله لتولي المسؤولية الفنية داخل القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الفتاح أنه سيشعر بالحزن حال رحيل سامي قمصان عن المقاولون العرب، نظرًا لقيمته الكبيرة داخل النادي، لكنه في الوقت نفسه سيكون سعيدًا من أجله حال حصوله على فرصة تدريب الأهلي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بما قدمه سامي قمصان مع المقاولون العرب، مؤكدًا أنه مدرب كبير ونجح في إعادة الفريق إلى مكانته السابقة، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.