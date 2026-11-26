ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر ورئيس مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور المطران جان ماري شامي، وكيل الهيئة، ومريم شوقي، أمين سر المجلس، وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، في إطار استكمال أعمال الحصر الشامل لأوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لإنجاز هذا الملف.

كما ناقش أعضاء المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع خطة عمل مشتركة لدراسة الموضوعات العالقة، وبحث الحلول المناسبة لها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن تقديره لجهود أعضاء المجلس، مثمنًا روح التعاون والرغبة في مواصلة العمل وبذل الجهد من أجل خدمة الكنيسة الكاثوليكية ورسالتها.

واختُتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية.