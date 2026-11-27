نظمت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر يومًا ترفيهيًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر جمعية ونادي الراعي الصالح (H.O.C) للروم الأرثوذكس بمصر الجديدة، بحضور القس بطرس فؤاد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

وتضمن اليوم مجموعة من الفقرات الترفيهية والأنشطة المتنوعة، إلى جانب تقديم الألعاب والهدايا للمشاركين، في أجواء اتسمت بالمحبة والبهجة، تأكيدًا على أهمية الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المجتمعية، وإتاحة مساحات للمشاركة والتفاعل الإنساني.

وعلى هامش اللقاء، عقد الأمين العام اجتماعًا مع رئيسة اللجنة السيدة مارثا يوحنا، وأعضاء مكتب لجنة المرأة وعضواتها، تناول خلاله أهمية تطوير منظومة العمل داخل اللجنة، ووضع نظام واضح لتشكيل مكتبها وتحديد آليات العمل والمسؤوليات، إلى جانب التأكيد على أهمية توثيق محاضر الاجتماعات بصفة منتظمة، تمهيدًا لإنشاء أرشيف مؤسسي متكامل يوثق أنشطة وإنجازات جميع لجان مجلس كنائس مصر ويحفظ مسيرة عملها.

كما طالب الأمين العام اللجنة بإعداد تصور متكامل للموازنة المالية الخاصة بالأنشطة والخدمات المقترحة خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على الأمانة العامة واللجنة التنفيذية في أول اجتماع لهما، بما يسهم في تيسير تنفيذ الأنشطة، وتفعيل الخدمات بصورة منظمة ومستدامة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر على تطوير أداء اللجان، وتعزيز العمل المؤسسي، وتوفير آليات واضحة تدعم استمرارية الأنشطة والخدمات وتحقيق أهداف المجلس.