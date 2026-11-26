استكمالًا للقاءاته مع رؤساء الكنائس المصرية، وفي إطار التعارف والتشاور حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، استقبل غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، القس بطرس فؤاد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بمقر البطريركية بكوبري القبة، بحضور الأب بولس جرس، الأمين المشارك لمجلس كنائس مصر عن الكنيسة الكاثوليكية.

وشهد اللقاء حوارًا حول مستقبل العمل بمجلس كنائس مصر، والملفات المطروحة على أجندة الأمانة العامة، خاصة ما يتعلق بتطوير أداء اللجان وتوسيع دائرة المشاركة الفعلية للكنائس الأعضاء، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي ويترجم أهداف المجلس إلى مبادرات وأنشطة مشتركة.

واستعرض الأمين العام رؤيته للمرحلة المقبلة، موضحًا أهمية استكمال تشكيل عضويات اللجان وتفعيل أدوارها، وفقًا للائحة المجلس التي تقضي بتمثيل كل كنيسة بثلاثة أعضاء في كل لجنة، بما يضمن مشاركة متوازنة وفاعلة لمختلف الكنائس في مسارات العمل المشترك.

ومن جانبه، أبدى غبطة الأنبا إبراهيم إسحق اهتمامًا بما طرحه الأمين العام، وحرصًا على دعم خطوات تفعيل اللجان، حيث قام غبطته خلال اللقاء بتسجيل أسماء ممثلي الكنيسة الكاثوليكية المشاركين في اللجان، مع التوجيه باستكمال ترشيحات الكنيسة لباقي اللجان خلال الفترة المقبلة، تأكيدًا على أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة المجلس.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين الكنائس الأعضاء، وتفعيل مجالات التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم رسالة مجلس كنائس مصر في ترسيخ روح المحبة والشهادة المسيحية المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أعرب القس بطرس فؤاد عن تقديره لحفاوة استقبال غبطة البطريرك، مثمنًا ما أبداه من اهتمام ودعم لعمل المجلس، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع الكنائس الأعضاء، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تفعيل دور المجلس ولجانه خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الأمين العام مع رؤساء الكنائس المصرية، والتي تستهدف تعزيز التشاور المباشر، والتعرف على رؤى الكنائس وتطلعاتها، وبناء أرضية مشتركة لدفع مسيرة العمل المسكوني بمجلس كنائس مصر.