​سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب محمد عبدالنبي عبيد، ليلتحق بضحايا "واقعة الوراق" الأليمة، ويرتفع بذلك عدد الضحايا من أبناء المحافظة إلى خمسة.

​وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في المنوفية وأشمون إلى سرادق عزاء كبير، حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيد بكلمات مؤثرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

​وتستعد أسرة الفقيد وأهالي قريته بمركز أشمون لإنهاء الإجراءات اللازمة وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من التضامن الشعبي الكبير.