أقبل عدد كبير من المواطنين على المشاركة في حملتي التبرع بالدم اللتين نظمهما الهلال الأحمر المصري، يوم الجمعة، بمدينة الرحاب ونادي الزمالك، ضمن حملاته الدورية، بالتزامن مع حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح.

وشارك الفنان حسن الرداد في حملة التبرع بالدم بمدينة الرحاب، موجهًا رسالة توعوية للمواطنين، أكد خلالها أن أهمية التبرع بالدم لا تقتصر على أوقات الحوادث والأزمات، وإنما تمتد لتلبية احتياجات العديد من الحالات المرضية على مدار العام، مشيرًا إلى أن كيس دم واحدًا قد يسهم في إنقاذ حياة إنسان.

وتولى فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمتبرعين، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات الصحية للتبرع، إلى جانب توعيتهم بأهمية التبرع بالدم وفوائده.

المساهمة في إنقاذ الأرواح

ويعكس الإقبال على الحملتين قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وحرص المواطنين على المساهمة في إنقاذ الأرواح، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، فيما يواصل الهلال الأحمر المصري تنظيم حملاته الدورية لتلبية الاحتياجات المستمرة للمرضى من الدم ومشتقاته.

وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري على مساندة مؤسسات الدولة الصحية في توفير الدم ومشتقاته وفق الضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة والسكان، ومعايير السلامة والجودة العالمية، وذلك ضمن دوره جهازًا مساندًا لسلطات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث.