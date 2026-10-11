مصرع شخص وإصابة 6 اخرين في تصادم ملاكي وميكروباص بخط "طنطا _سبرباي"

شهد محور عدلي منصور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عصر اليوم، مصرع شخص وإصابة 6 اخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بخط"طنطا _ سبرباي" بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة بمدخل قرية سبرباي بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل

وقد انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

رواية شهود عيان

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين نقلوا بواسطة سيارة إسعاف إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.