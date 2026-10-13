رئيس جامعة طنطا يشهد تخرج الدفعة الـ48 من بكالوريوس الصيدلة

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حفل تخرج الدفعة الـ48 من برنامج بكالوريوس الصيدلة بكلية الصيدلة، بحضور الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر، عميد الكلية، والدكتورة إيمان جودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين حماد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني دنيا، نقيب عام الصيادلة بالغربية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والخريجين وأسرهم.

توجيهات جامعة طنطا

وخلال كلمته، هنأ الدكتور محمد حسين خريجي الدفعة الـ48 وأسرهم، مؤكدًا أن تخريج دفعة جديدة من الصيادلة يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية، وبداية لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والالتزام بأخلاقيات المهنة وتحمل المسئولية تجاه المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة طنطا على تطوير منظومتها التعليمية وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الصيدلية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتعلم المستمر بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأشاد الدكتور محمد حسين بجهود كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في إعداد كوادر صيدلية مؤهلة علميًا ومهنيًا، متمنيًا للخريجين مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز، وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعة طنطا في مختلف مواقع العمل والعطاء.

تخريج طلاب وطالبات كلية الصيدلة

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسئولية المهنية والإنسانية، مشددًا على أهمية مواصلة الخريجين تطوير معارفهم ومهاراتهم ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وخدمة المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف أن جامعة طنطا تحرص على توفير تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز، بما يسهم في بناء شخصية قادرة على تحمل المسئولية والتفاعل مع متطلبات سوق العمل.

دعم تبادل الخبرات

وأكدت الدكتورة منى الأعصر أن حفل تخرج الدفعة الـ48 يمثل لحظة فخر لأسرة كلية الصيدلة، وتتويجًا لسنوات من التعلم والتدريب وبناء الخبرات، مشيرة إلى أن رسالة الكلية تمتد إلى ترسيخ قيم الدقة والأمانة والالتزام الأخلاقي وتنمية مهارات التفكير العلمي والعمل الجماعي.

التطور في المجال الصيدلي

وأوضحت أن التطور المتسارع في المجال الصيدلي يفرض على الخريجين مواصلة التعلم واكتساب الخبرات طوال مسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة والمساهمة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.