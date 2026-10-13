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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الصحة بالغربية تتفقد وحدة برما التابعة لإدارة طنطا أول وتتابع تطوير قسم العلاج الطبيعي

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية بوحدة برما الصحية التابعة لإدارة طنطا أول، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات الوحدة  والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، واطمأنت على احتياجاتهم، مؤكدةً أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأهمية تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية .

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تابعت أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالوحدة، والتي تمت بدعم من المجتمع المدني، وشملت إضافة القسم بأجهزة حديثة، من بينها أجهزة التنبيه الكهربائي، والليزر العلاجي، والموجات فوق الصوتية، بما يسهم في تعزيز الإمكانيات العلاجية للقسم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير رعاية علاجية أفضل داخل الوحدة الصحية ، جاء ذلك بحضور النائبة وفاء السرنجاوي، وعدد من مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، ومدير إدارة طنطا أول.

رفع كفاءة الخدمات 

كما أكدت وكيل الوزارة أن تطوير أقسام العلاج الطبيعي وتحديث التجهيزات الطبية يأتيان ضمن خطة المديرية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مشيدةً بالدور الفعّال للمجتمع المدني ومساهماته في دعم المنظومة الصحية والمشاركة في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات علاجية صحة الغربية

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