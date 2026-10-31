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روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة

روبيو
روبيو
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، استمرار الاتصالات والمحادثات الدبلوماسية مع إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارًا بشأن تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد طهران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن الملفات الأمنية والنووية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، السبت، إن المحادثات مع إيران لم تتوقف، وإن الاتصالات تجري بصورة مباشرة وفي أحيان أخرى عبر وسطاء، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي للأزمة.

وأضاف أن ترامب لم يتخذ قرارًا بشأن شن ضربات جديدة على إيران، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تحقيق أهدافها العسكرية إذا قررت اللجوء إلى القوة، لكنها تفضل تسوية الخلافات عبر التفاوض، شريطة ألا يمس أي اتفاق الأمن القومي الأمريكي. 

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن البرنامج النووي الإيراني يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى واشنطن، متهمًا طهران بإظهار طموحات لامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحقق هذا الهدف، وأن أي تسوية دبلوماسية يجب أن تعالج المخاوف الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والتهديدات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بوساطة قطرية، قال روبيو إنه لا يعلم ما إذا كان هناك إطار زمني محدد للمحادثات، في إشارة إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة دون موعد نهائي معلن للتوصل إلى اتفاق.

كما أشار إلى أن مجموعة العشرين أكدت أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية، في ظل التوترات المتصاعدة بمضيق هرمز والتهديدات التي تواجه حركة السفن التجارية وناقلات النفط، معتبرًا أن تأمين الممرات البحرية يمثل مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة. 

وتزامنت تصريحات روبيو مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها قطر لاحتواء الأزمة، إذ عقد مفاوضون إيرانيون لقاءات مع وسطاء قطريين في الدوحة، السبت، بعد محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة في طهران، بهدف بحث سبل إنهاء الحرب وتجنب استئناف العمليات العسكرية الأمريكية.

وتسعى الوساطة القطرية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، وترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الملفات الأمنية والنووية

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