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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المغرب يعلن إطلاق أول محطة للحاويات بميناء الناضور غرب المتوسط

المغرب
المغرب
أ ش أ

أشرف ولي العهد المغربي الأمير الحسن، اليوم /السبت/، على إطلاق عمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، المرحلة الافتتاحية لتشغيل المركز الصناعي والمينائي "الناظور غرب المتوسط"، الذي تطلب تجهيز 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة.

ويأتي إطلاق عمليات محطة الحاويات "الشرقية" لميناء الناظور غرب المتوسط، نظرا للاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب، لتطوير البنيات التحتية الكبرى، باعتبارها أولوية للتحول الاقتصادي المغربي وبروز أقطاب جديدة للنمو الصناعي واللوجيستي والاقتصادي، وكذا الحرص على تمكين المغرب من عرض مينائي متنوع، تنافسي وذي بعد دولي.

ويمتد رصيف المحطة الجديدة بطول 1520 مترا، وعمق غاطس مائي يصل إلى 18 مترا، و70 هكتارا من الأراضي المسطحة، ستوفر هذه المحطة في عام 2030 طاقة استيعابية تصل إلى 3,5 مليون حاوية.

وقد تم منح امتياز استغلال المحطة "الشرقية"، التي رصدت لها استثمارات تناهز قيمتها 5 مليارات درهم، للمجموعة المكونة من "مرسى المغرب" (رابع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في إفريقيا) وشركة "ترمينال إنفستمنت ليميتد"، فرع مجموعة "إم إس سي" (MSC) (أكبر شركة شحن بحري للحاويات في العالم)، والتي ستتولى استغلال المحطة وصيانتها لمدة 25 عاما.

كما يشتمل مركب "الناظور غرب المتوسط" على محطة ثانية للحاويات، هي المحطة الغربية، بطاقة 1,8 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما.

وتشمل هذه المحطة التي تم منح استغلالها للمجموعة المؤلفة من "مرسى المغرب" و" سي إم أ. سي جي إم" (ثالث أكبر شركة شحن بحري للحاويات في العالم)، والتي تتطلب استثمارات تبلغ قيمتها 3 ملايير درهم، على 900 متر خطي من الأرصفة و38 هكتارا من الأرضية المسطحة. ومن المتوقع الشروع في استغلالها في أبريل 2027، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى 5,3 ملايين حاوية.

وسيضم ميناء "الناظور غرب المتوسط"، محطة للبضائع المختلفة بمساحة 22 هكتارا وبطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين طن (المرتقب الشروع في تشغيلها في ديسمبر 2028)، ومحطة للبضائع الصلبة بطاقة 7 ملايين طن، والتي يتوقع أن تكون جاهزة للاستغلال في يونيو 2027، ومحطة لخدمات الشحن بالدحرجة بطاقة 400 ألف وحدة وتضم رصيفا بطول 380 مترا (تم تسليمها في شتنبر 2026).

كما سيضم الميناء مركزا طاقيا من الطراز الأول يشتمل على محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تبلغ 5 مليارات متر مكعب (رصيف بطول 360 مترا خطيا)، ومحطة للمحروقات بطاقة 25 مليون طن وتتوفر على ثلاثة أرصفة بطول 125 مترا (يرتقب الشروع في تشغيلها بدءا من أبريل 2027).

ولي العهد المغربي محطة للحاويات بميناء الناظور

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