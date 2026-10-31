لغم بحري .. حريق في ناقلة نفط بعد حادث اصطدام في مضيق هرمز | تفاصيل

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اندلاع حريق في ناقلة نفط عملاقة بمضيق هرمز، عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور أحد المسارات البحرية التي وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.

وقالت البحرية الإيرانية إن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وإنها تجاهلت تحذيرات لاسلكية متكررة بعدم استخدام المسار الجنوبي للمضيق، قبل أن تصطدم بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي واندلاع النيران على متنها، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عن بيان الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحادث يمثل الواقعة الرابعة من نوعها التي تتعرض فيها ناقلة نفط لانفجار وحريق داخل مضيق هرمز منذ صباح الجمعة، على خلفية محاولات سفن تجارية عبور مسارات بحرية لا تحظى بموافقة السلطات الإيرانية، وفق الرواية الرسمية لطهران.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفط خام لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، على بعد نحو 40 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لافان الإيرانية، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أضرار بيئية في التقييم الأولي للحادث.

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان إجلاء 25 فردًا من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما، بعد تعرضها لهجوم واشتعال النيران فيها بالقرب من محافظة مسندم، دون تأكيد ما إذا كانت هذه السفينة هي نفسها الناقلة التي تحدثت عنها إيران.

وفي المقابل، لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من الرواية الإيرانية بشأن اصطدام الناقلة بالألغام البحرية، كما لم تتضح العلاقة بين الحوادث التي أعلنتها طهران والبلاغات التي تلقتها هيئة الملاحة البريطانية.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الخلافات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.