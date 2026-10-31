سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر.. استقرار العملة الأمريكية في البنوك

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارا في تداولات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.
سعر العملة الأمريكية
وأظهرت تداولات العملة الأمريكية - الدولار؛ ثباتًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.
سعر الدولار
وسجل سعر الدولار 55.98 جنيه للشراء و 56.12 جنيه للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو 62.41 جنيه للشراء و 62.57 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني 74.58 جنيه للشراء و 74.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيه للشراء و 40.13 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35 جنيه للشراء و 8.37 جنيه للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيه للشراء و 6.04 جنيه للبيع.
سعر الكرون السويدي
وبلغ سعر الكرون السويدي 5.66 جنيه للشراء و 5.67 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسري 67.58 جنيه للشراء و 67.76 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.42 جنيه للشراء و 35.52 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني 8.4 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وصل سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيه للشراء و 39.49 جنيه للبيع.