سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر.. استقرار العملة الأمريكية في البنوك

أظهرت تعاملات العملات الأجنبية استقرارا في تداولات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملة الأمريكية

وأظهرت تداولات العملة الأمريكية - الدولار؛ ثباتًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل البنوك المصرية منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 55.98 جنيه للشراء و 56.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 62.41 جنيه للشراء و 62.57 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 74.58 جنيه للشراء و 74.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيه للشراء و 40.13 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35 جنيه للشراء و 8.37 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيه للشراء و 6.04 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.66 جنيه للشراء و 5.67 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 67.58 جنيه للشراء و 67.76 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.42 جنيه للشراء و 35.52 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 8.4 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيه للشراء و 39.49 جنيه للبيع.