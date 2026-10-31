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معاريف: آيزنكوت يرفض المشاركة في أي حكومة برئاسة نتنياهو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: آيزنكوت يرفض المشاركة في أي حكومة برئاسة نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، أعلن، خلال جلسة مغلقة، أنه لن يشارك في أي حكومة يكون بنيامين نتنياهو على رأسها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن آيزنكوت عبّر عن موقفه الرافض للجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو، في تصريح من شأنه أن يسلط الضوء على الخلافات السياسية بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية وتركيبتها.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو هو الحزب الأكبر في إسرائيل بعد فرز جميع الأصوات، حيث حافظت كتلة رئيس الوزراء على تقدمها وحصلت على 53 مقعداً في الكنيست المقبل، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة التي تسعى لخلافته، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس.

الانتخابات الإسرائيلية .. «فوز» نتنياهو «بلا أغلبية»

ومع ذلك، لم تحصل أي من الكتلتين على 61 مقعداً اللازمة لتحقيق أغلبية في الكنيست دون دعم الأحزاب العربية، التي حققت إنجازاً قياسياً بحصولها على 19 مقعداً مجتمعة.

وأُعلنت النتائج الرسمية وسط تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في شبهات بأن كيانات أجنبية، يُحتمل أن تشمل قطر وتركيا، قامت بتحويل أموال إلى إسرائيل للتأثير على نسبة إقبال الناخبين في القطاع العربي.

النتيجة تتضمن أصوات المظاريف المزدوجة

ووجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، رئيس الشاباك دافيد زيني، بالتحقيق في التمويل الأجنبي المشتبه به والتدخل في الانتخابات، فيما أكدت اللجنة لاحقاً أنه تم الحفاظ على نزاهة التصويت في مراكز الاقتراع.

وتضمنت نتائج الفرز الرسمية- التي أُعلنت الخميس- أوراق الاقتراع ذات الظرف المزدوج، والتي كانت آخر ما تم فرزه.

كم عدد مقاعد كل حزب؟

تشير النتائج إلى دخول حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى الكنيست بـ27 مقعداً، ليصبح مجدداً أكبر الأحزاب، ومن المتوقع أن يحصل كل من حزب "يهودية التوراة الموحدة" وحزب "عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد، بينما سيحصل كل من الحزب الصهيوني الديني وحزب "شاس" على 6 مقاعد.

وكانت معظم استطلاعات الرأي التي أجرتها القنوات التلفزيونية قبل الانتخابات قد توقعت حصول الليكود على عدد أقل من المقاعد، فيما كان متوقعاً أن تحصل باقي أحزاب كتلة نتنياهو على مقاعد أكثر.

أما كتلة المعارضة- التي تضم ياشار وبياحاد وإسرائيل بيتنا والديمقراطيين- فستدخل الكنيست بـ48 مقعداً، حيث من المتوقع أن يحصل حزب ياشار بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً، وحزب بياحاد بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعداً، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير جولان على 8 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان على 7 مقاعد.

وكانت معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد رجحت تقدم كتلة المعارضة، وتوقعت أن يكون حزب ياشار هو الأكبر في الكنيست.

في المقابل، لم ينجح الحزبان اليمينيان الصغيران اللذان كانا يحومان قرب العتبة الانتخابية، وهما حزب شعب إسرائيل بزعامة عوفر وينتر وحزب الاحتياطيين بزعامة يوآز هندل، في تجاوز عتبة 3.25% المطلوبة لدخول الكنيست.

آيزنكوت حكومة برئاسة نتنياهو نتنياهو إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية

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