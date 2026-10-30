رغم دعم ترامب.. واشنطن مرهقة من نتنياهو وتأمل في حكومة أقل استفزازا

أدى الجمود الانتخابي في إسرائيل إلى تبديد الآمال في واشنطن لإعادة ضبط سريعة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، التي تعرضت لضغوط خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن مسؤولين في واشنطن.

ومع فرز جميع الأصوات بحلول صباح الجمعة، لم يحصل أي من الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو تحالف ياشار بزعامة زعيم المعارضة غادي آيزنكوت وكتلته على عدد كاف من المقاعد لتحقيق الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً.

وفي النتيجة النهائية، حصل تحالف نتنياهو على 53 مقعداً، وتحالف آيزنكوت على 48 مقعداً، والأحزاب العربية على 19 مقعداً، مما يمهد الطريق أمام عملية طويلة لتشكيل ائتلاف حاكم، وإذا لم ينجح أي طرف فقد تتجه إسرائيل إلى جولة أخرى من الانتخابات.



واشنطن كانت تأمل في التغيير



وعلى الرغم من الدعم الصاخب الذي قدمه دونالد ترامب لنتنياهو، فإن فصائل داخل الإدارة وكلا الحزبين في الكونجرس كانت تأمل في أن تنتصر المعارضة الإسرائيلية وتبدأ في إصلاح سنوات من العلاقات المتدهورة التي يعزونها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب متحدثاً عن المزاج السائد في واشنطن بعد إعلان النتائج: "ستكون هذه فرصة لوقف نزيف السلطة، من خلال حكم إسرائيل بطريقة أقل استفزازاً. هناك إرهاق من نتنياهو هنا"، وحصل المسؤول، كغيره، على حق إخفاء هويته لمناقشة وضع حساس ومتغير.

معارضة لنتنياهو عبر الطيف السياسي الأمريكي



ويمتد معارضو حكومة نتنياهو في واشنطن عبر الطيف السياسي: من الديمقراطيين المعتدلين والتقدميين، وكبار مسؤولي ترامب مثل جيه دي فانس نائب الرئيس، وأجزاء من قاعدة "ماجا" التي تستاء من تورط الولايات المتحدة في الحروب الخارجية.

ورغم أن نتنياهو لديه حلفاء في الكونجرس مثل تيد كروز رئيس لجنة التجارة الجمهورية، وجون فيترمان عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، إلا أن وتيرة الانتقادات كانت واضحة.

وجادل كريس مورفي، وهو سيناتور ديمقراطي، بأن نتنياهو كان عائقاً أمام خروج الولايات المتحدة من الحرب الإيرانية، وقال في فعالية نظمها معهد الشرق الأوسط يوم الأربعاء: "إذا أعيد انتخابه، فسيظل صوتاً مؤثراً للغاية في أذن ترامب لمواصلة السعي لتغيير النظام في إيران".

نتنياهو يبقى صانع القرار خلال انتخابات الكونجرس



ويعني الجمود الانتخابي أن نتنياهو سيظل صاحب القرار في إسرائيل بينما تدخل الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وقد يحافظ على قبضته على السلطة لفترة طويلة بعد ذلك.

ويمثل نتنياهو، الذي شغل المنصب بشكل متقطع منذ منتصف التسعينيات، واجهة للعديد من سياسات إسرائيل التي لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين، وتشمل حملة الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 74 ألف فلسطيني في غزة رداً على هجوم حماس عام 2023، بالإضافة إلى رفضه خطة ترامب لنزع سلاح حماس في القطاع، وتشجيعه للحرب الأمريكية على إيران.

وأكد ترامب يوم الأربعاء تأييده لنتنياهو، زاعماً أن دعمه ساعد الزعيم الإسرائيلي على تجنب هزيمة ساحقة، لكن نتنياهو أثار استياء ترامب مراراً، والذي وصفه ذات مرة بأنه "مجنون".

وقال ماثيو بارتليت، الذي عمل في وزارة الخارجية خلال إدارة ترامب الأولى، إن الجمهوريين كانوا منقسمين بشأن إسرائيل، وإن ترامب نفسه أوضح هذا الانقسام: "سيتحدث يوماً ما علناً عن عدائه ومحادثاته الحادة مع نتنياهو، بما في ذلك استخدام ألفاظ نابية، وفي اليوم التالي سيتحدث عن العلاقة ويشارك في الضربات العسكرية بشكل متزامن. إنه أمر أشبه بالفصام".



علاقة شخصية وحسابات تكتيكية



ويرى مسؤول سابق في البيت الأبيض لا يزال على اتصال بالدائرة المقربة للرئيس الأمريكي أن تأييد ترامب لنتنياهو، المعروف أيضاً بـ"بيبي"، نابع من علاقتهما الشخصية ومن اعتبارات تكتيكية.

وقال: "إن تأييد بيبي يضمن الاستمرارية والصداقة إذا تحدى الليكود الجاذبية مرة أخرى. إذا كان لدينا آيزنكوت أو شخص جديد، فسوف يحتاجون إلى الرئيس أكثر من أي وقت مضى لتقديمهم إلى أمريكا والعالم".

سيناريو حكومة وحدة تستبعد المتطرفين



وأشار مسؤول سابق آخر إلى أن مؤيدي إسرائيل الجمهوريين ربما يأملون في تغيير أكثر دقة بدلاً من الإطاحة الكاملة بنتنياهو، قد يشمل حكومة وحدة وطنية تستبعد أكثر القادة تطرفاً في حكومته الحالية، وهما بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتامار بن غفير وزير الأمن القومي.

وقال عن الثنائي: "إنهما يجعلان الحياة صعبة"، فقد عجّل سموتريتش ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، بينما دعا بن غفير إلى فرض ظروف قاسية على الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ودعا كلاهما إلى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة.

وقال مسؤول سابق آخر عمل في إدارة ترامب الأولى إن البيت الأبيض من المرجح أن يرغب في حكومة إسرائيلية "أكثر امتثالاً" من حكومة نتنياهو، موضحاً: "إن وجود سموتريتش وبن غفير في الحكومة سيقوض تقريباً كل رؤى ترامب حول كيفية خروجه هو، ترامب، منتصراً في قضية السلام في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن هذه المشكلة يمكن حلها مع بقاء نتنياهو في منصبه.

انشقاق هائل حول إسرائيل في أمريكا



وقال دان شابيرو، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما: "إن تدهور مكانة إسرائيل بين الجمهور الأمريكي واضح في كل استطلاع رأي، عبر جميع الفئات الديموغرافية. هذا صحيح بشكل خاص بين الأمريكيين الشباب، وجزء كبير من هذه السلبية مرتبط بنتنياهو".

وحاول بعض الديمقراطيين الذين يدعمون إسرائيل توحيد حزبهم المنقسم حول فكرة أن نتنياهو كان المحرك الرئيسي لسلوك إسرائيل الإشكالي، فعلى سبيل المثال برز تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ كمعارض قوي لنتنياهو خلال العام الماضي، بينما لا يزال يدعو إلى تقديم المساعدة للجيش الإسرائيلي.

وقال بارتليت: "هناك انشقاق هائل حول إسرائيل في الحزب الجمهوري"، محذراً من صعوبة التمييز الآن بين قيادة نتنياهو وأفعال إسرائيل.

وحذر فانس إسرائيل قائلاً إنها لم تعد تملك أصدقاء تقريباً في العالم، ودافع عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران انتقدتها إسرائيل بشدة، ورفض تأييد نتنياهو رغم تأكيده أنه قرر ببساطة عدم التدخل.



هل يحسن آيزنكوت صورة إسرائيل؟



وتجذب شخصية آيزنكوت الخشنة، التي تشكلت على مدى أربعة عقود في الخدمة العسكرية بما في ذلك كونه رئيس أركان الجيش السابق لنتنياهو، بعض الأمريكيين ذوي الخبرة في المنطقة.

ووصفه مسؤول عسكري أمريكي سابق طلب عدم الكشف عن هويته بأنه "شخص متأمل للغاية" وقال إنه من المرجح أن يدرس تضييق أهداف الحرب قبل بدء حملة رئيسية أخرى.

لكن إدارة آيزنكوت لن تعمل بالضرورة على تحسين سمعة إسرائيل المتدهورة في الولايات المتحدة، فعلى الرغم من تعهده بالتصدي لعنف المستوطنين واتباع خطة السلام التي وضعها ترامب في غزة، إلا أنه استبعد قيام دولة فلسطينية ووعد بتفكيك حكم حماس في غضون 18 شهراً، مذكراً الناخبين بأنه فقد ابنه واثنين من أبناء أخيه على يد حماس في غزة، وقال: "لا يوجد أحد في دولة إسرائيل يريد تدميرهم أكثر مني".

وإذا بقي نتنياهو في السلطة، فبإمكانه أن يعزز جهود الديمقراطيين الرامية إلى فرض إجراءات عقابية، مثل منع بيع الأسلحة لإسرائيل أو فرض مزيد من التدقيق على سياساتها في الضفة الغربية وغزة، لا سيما إذا فاز الحزب بأغلبية في أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما الأسبوع المقبل، لكن لا يزال بإمكان ترامب استخدام حق النقض ضد هذه الجهود.