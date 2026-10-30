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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

"الزراعة"
"الزراعة"
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 23 وحتى 29 من أكتوبر الحالي.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصاد أبرز أنشطتها وجهود قطاعاتها المختلفة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، والتي شملت تحركات لتعزيز التعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتطوير الخدمات الزراعية والإرشادية، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة الآفات وحماية الثروة الحيوانية وتطوير منظومة المعامل والرقابة على الإنتاج الداجني.

وشهد الأسبوع نشاطا مكثفا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حيث شارك في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي شهدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توصيات المنتدى، وبحث الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وفي إطار جهود تعزيز التعاون الدولي، شارك نائب وزير الزراعة في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الزراعي بالصين، كما بحث رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع الملحق الزراعي الروسي بالقاهرة، سبل التعاون المشترك.

واستقبلت محطة بحوث مريوط وفدا أوغنديا يضم مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين، للاطلاع على الخبرات والإمكانات البحثية المصرية.

وفي مجال تطوير الري الحقلي والإرشاد الزراعي، تواصلت أعمال تبطين 93 مسقى بمحافظة بني سويف، كما تم تنظيم جولة ميدانية بقرى شرق قناة السويس في شمال سيناء لمتابعة الأنشطة الزراعية والوقوف على احتياجات المزارعين.

كما نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية ومحاصيل الخضر، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز الممارسات الزراعية السليمة.

وفي إطار جهود التنمية الزراعية، زار وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» محافظة مطروح، لمتابعة وتقييم أنشطة مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية «برايد».

كما أطلقت وزارة الزراعة حملة قومية موسعة لمكافحة القوارض بجميع محافظات الجمهورية، لحماية المحاصيل الزراعية والحد من الخسائر التي تسببها الآفات.

وعلى صعيد حماية الثروة الحيوانية، أطلقت الوزارة الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، ضمن جهود الوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية. كما قدمت خدمات الرعاية التناسلية لأكثر من 42 ألف رأس ماشية، في إطار جهود تحسين الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للقطعان.

وفي مجال تطوير منظومة المعامل والرقابة البيطرية، اجتاز المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع الإسماعيلية تقييم المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، كما اجتاز المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بفرع الشرقية التقييم الميداني للمجلس.

وشهد الأسبوع الماضي كذلك الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمعمل الأجهزة بقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية 9,953 عينة، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية.

وزارة الزراعة محطة بحوث مريوط التعاون الدولي

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