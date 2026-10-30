«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه

أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن القوات الأمريكية أزالت الألغام البحرية الإيرانية من مسارات الملاحة الرئيسية في مضيق هرمز، مؤكدًا استمرار انتشار القوات الأمريكية لمراقبة حركة السفن وضمان حرية الملاحة.

وقال كوبر إنه زار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، وشاهد ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضاف أن قوات الحرس الثوري الإيراني لم تعد موجودة في المضيق، بعدما ظلت تراقب الممر الملاحي لعقود، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تواصل متابعة حركة الملاحة البحرية والتأكد من بقاء الممرات آمنة ومفتوحة أمام حركة التجارة الدولية.

وتأتي تصريحات كوبر في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة البحرية والسيطرة على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.