الحرس الثوري : إنفجار ناقلة نفط ثالثة بمضيق هرمز جراء لغم بحري اليوم

أكد ‏الحرس الثوري الإيراني إنفجار ناقلة نفط ثالثة في مضيق هرمز جراء لغم بحري اليوم.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : هذه هي ناقلة النفط الثالثة التي تتعرض اليوم لانفجار بسبب عبورها مساراً غير مسموح به.

وختم : ناقلة النفط العملاقة المحمّلة بأكثر من مليوني برميل من النفط تُركت عند مدخل مضيق هرمز وهي لا تزال مشتعلة.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلنت ​بحرية الحرس ‌الثوري الإيراني اليوم ​الجمعة ​تعرض ناقلتي نفط ⁠لحادث ​وتوقفتا في ​المياه جنوب مضيق هرمز، بعد ​تجاهل ​التحذيرات ومحاولة استخدام ‌ما ⁠وصفته البحرية بأنه مسار غير ​مصرح ​به ⁠عبر الممر ​المائي الحيوي.



ومن جانبه ؛ أعلن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك، الخميس، أن سول لا تزال تدرس خيارات متعددة بشأن نشر محتمل لقوات أو معدات في مضيق هرمز، من بينها إرسال طائرة دورية بحرية.