قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جدو: بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري.. ونتمنى حسم البطولة هذه المرة
الرئيس السيسي يغادر بودابست عقب اختتام زيارته الرسمية للمجر
السيسي: لا سلام مستداما في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
كارثة تهدد الإمارات.. كيف تحولت بقعة نفط إلى أزمة تستمر آثارها لسنوات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في اليمن والإفراج عن موظفيها

الامم المتحدة
الامم المتحدة
القسم الخارجي

وجهت الأمم المتحدة مطالب عاجلة إلى الفصائل المسلحة في اليمن، دعت خلالها إلى الإفراج الفوري عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمة المحتجزين، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، بالتزامن مع تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، خاصة الأطفال.

وقالت الأمم المتحدة، وفقا لما نشره موقع «العربية»، إن على الفصائل المسلحة الإفراج عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في اليمن، دون عوائق، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين وإعادتهم إلى أسرهم.

وحذرت المنظمة من تراجع الفصائل المسلحة عن تعهداتها المتعلقة بحماية الأطفال، مشيرة إلى أن عمليات التجنيد تجري بوتيرة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتوازي مع عسكرة المدارس، بما يهدد حق الأطفال في التعليم ويعرضهم لمخاطر المشاركة في الأعمال القتالية.

وأضافت أن أطفالًا في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة يتعرضون للقتل والتشويه، كما أشارت إلى إطلاق طائرات مسيرة بصورة عشوائية باتجاه مناطق سكنية، في تطورات تزيد المخاطر على المدنيين والبنية التحتية.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في اليمن، باعتباره خطوة ضرورية لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وضمان وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم تداعيات الصراع.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه العمليات الإنسانية تحديات متزايدة، على خلفية احتجاز موظفين أمميين وعاملين لدى منظمات إغاثية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة المساعدات والوصول إلى المناطق المتضررة.

الأمم المتحدة الفصائل المسلحة اليمن الإفراج الفوري النزاع المسلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

عبد المنعم يقود نيس أمام رين في الدوري الفرنسي

أحمد لطفي

أحمد لطفي رئيسًا شرفيًا للاتحاد الدولي لكرة السرعة مدى الحياة

كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب

الزمالك يستضيف النسخة الأولى من كأس العالم للهوكي الخماسي للشباب 2026

بالصور

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد