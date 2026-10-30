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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومشاركات في الفعاليات  الدولية.

وتضمنت الأنشطة، إلقاء رئيس الوزراء كلمة خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026"، بتشريف رئيس الجمهورية، لتوضيح ما دار على أرض مصر خلال 12 عامًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% من مساحة مصر خلال المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وخلال الكلمة، أكد أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر على مدار تاريخها وصل إلى 9.1 مليون فدان، بينما نجحت الدولة في سنوات قليلة في الوصول إلى 10.5 مليون فدان، بجانب ارتفاع أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي من 54 مليونًا إلى 76 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات من نحو 50 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026.

وفي إطار الحفل الختامي للمنتدى، أعلن رئيس الوزراء توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية، مشيرًا إلى استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان لتوفير مليون وحدة جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، شارك رئيس الوزراء في فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بالإنابة عن  رئيس الجمهورية، وألقى كلمة أكد خلالها أن كلمة الرئيس، التي بُثت خلال الفعالية، وضعت توجهًا واضحًا يتعامل مع المياه باعتبارها ركيزة للأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ترجمة هذا التوجه إلى سياسات ومشروعات.

كما وجه رسالة إلى الأشقاء في دول حوض النيل، أكد خلالها أن ما تستطيع الدول تحقيقه معًا أكبر كثيرًا مما يمكن لأي دولة تحقيقه منفردة في ظل الخلاف والفرقة.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، ووجه بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

كما تم استعراض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

وتضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، حيث أكد أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي.

وتمت الإشارة إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه، تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين م3 يوميًا بحلول عام 2050، كما تفقد أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض، واطلع على أحدث تكنولوجيات المياه والصرف الصحي والتحلية.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 3 اتفاقيات بشأن تمويل وتنفيذ مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وتبلغ قدرة المشروع 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 650 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية لها، حيث تم استعراض التعديلات التي أُجريت على الوثيقة، مع الإشارة إلى عرض الخطة التنفيذية على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية.

كما تم توضيح أن تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من شأنه تعظيم العائد من الأصول العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنه تم طرح الوثيقة لحوار مجتمعي لمدة شهرين، وتم التوافق على الصورة النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، شهد  مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تأتي الاتفاقيات في إطار توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، فضلًا عن تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة "رأس الحكمة" بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.

وأشار  إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل لتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

كما التقى رئيس الوزراء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP18"، والمقرر انعقادها عام 2028، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد المؤتمر على أرض مصر، بما يعكس اهتمامها بالقضايا البيئية والإقليمية المختلفة والسعي الدائم للتعامل مع مختلف التداعيات والتحديات المرتبطة بها.

وتضمنت الأنشطة كذلك، جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء بمحافظة السويس، شملت افتتاح عدد من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، حيث أشار إلى أن المشروعات التي تدخل الخدمة في عدة قطاعات منها: تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وإحراز أهداف التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، افتتح رئيس الوزراء مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية بحي عتاقة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بشركة النصر للبترول بقدرة 1.2 ميجاوات، كما عقد لقاءً مع عدد من طلاب الجامعات بالمحافظة للاستماع إلى آرائهم حول مختلف الموضوعات التي تهم شباب الجامعات.

وخلال الجولة، افتتح رئيس الوزراء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدرسة النيل المصرية الدولية بحي السويس، فضلًا عن المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي.

الإعلامي لمجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأمين الصحي الشامل رئيس الوزراء منتدى مصر

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