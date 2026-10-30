بعد رحيل أحمد سامي.. الكوكي يصل القاهرة خلال ساعات لقيادة المصري البورسعيدي

كشف مصدر داخل النادي المصري البورسعيدي، في تصريحات خاصة، عن اقتراب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني السابق للفريق، من العودة مجددًا لقيادة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لأحمد سامي الذي رحل رسميًا عن منصبه بسبب سوء النتائج.

الكوكي يصل القاهرة خلال ساعات لقيادة المصري

وأكد المصدر أن نبيل الكوكي من المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، من أجل عقد جلسة تفاوض مع مسؤولي النادي المصري، لمناقشة تفاصيل توليه المسؤولية الفنية للفريق، والاتفاق على بنود التعاقد قبل الإعلان الرسمي.

وأوضح المصدر أن إدارة المصري تضع عودة المدرب التونسي ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، في ظل معرفته الجيدة بالفريق وأجواء النادي، بعدما سبق له تولي المسؤولية الفنية، وهو ما قد يسهل مهمة عودته سريعًا.

وتسعى إدارة النادي المصري لحسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن، من أجل إعادة الاستقرار للفريق وتصحيح المسار، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة ورحيل أحمد سامي.