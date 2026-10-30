قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
كارثة تهدد الإمارات.. كيف تحولت بقعة نفط إلى أزمة تستمر آثارها لسنوات؟
تسرب نفطي يثير القلق في الإمارات.. إغلاق شواطئ ومناطق ساحلية بـ 3 إمارات احترازيًا
وزير التخطيط: التمويل المناسب وتوجيهه للأولويات الوطنية أبرز تحديات التنمية
السيسي يوجه دعوة لقيادات المجر لزيارة القاهرة ويشيد بتجربة ماكس هرتس باشا
محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. الأحد
رئيس وزراء المجر يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الإستراتيجية
السيسي من بودابست: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطينيين
ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص
إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل قبول شراء أذون خزانة بـ 1.41 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة  والوفاء بالتعهدات الحكومية.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الاستثمار المقبولة من المستثمرين عبر طروحات أدوات الدين بالعملة المحلية بمزاد للأوراق المالية لصالح وزارة المالية.

تفاصيل الطلبات

وارتفعت طلبات شراء المستثمرين المقبولة إلي 1830 طلبًا مقبولًا من المؤسسات المالية والبنوك خلال عمليات الطرح باستثمارات تخطت حاجز الـ 78,84 مليار جنيه بما يساوي 1.41 مليار دولار من أصل 110 مليار جنيه كانت مستهدفة.

ومثلت طلبات شراء أذون الخزانة المقبولة ما يقارب من  71.7% من جملة المستهدف.

وسجلت الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 794 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 56.334 مليار جنيه بما يعادل 1.01 مليار دولار من أصل 80 مليار جنيه مستهدفة.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للأجل بنسبة 26.076% و أقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 26.15% ..

وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما لنحو 1036 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بإجمالي طلبات تبلغ 22.511 مليار جنيه بما يعادل 402.053 مليون دولار من أصل 30 مليار جنيه .

وبلغ سعر الفائدة المقبولة بمتوسط 25.457% وأعلي سعر بنسبة 25.498% وأقل سعر بنسبة 25.2%.

البنك المركزي المصري أذون خزانة وزارة المالية سعر الفائدة أجل 182 يوما أجل 364 يوما الفجوة التمويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

شقيقة أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة له قبل عرض فيلمه الجديد «حدوتة»

كندة علوش تتصدر التريند بعد انتهاء عرض «خمسين خمسين».. والجمهور يطالب بجزء ثانٍ

كندة علوش تتصدر التريند بعد انتهاء عرض «خمسين خمسين».. والجمهور يطالب بجزء ثانٍ

أسرار الطبيعة

غير المرئي.. إيمان عزت تستكشف أسرار الطبيعة في معرض جديد بجاليري مصر الأحد

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد