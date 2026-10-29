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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ 3.9 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن استهداف بيع أذون خزانة ذات العائد الثابت والمقومة بالجنيه المصري؛ لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن استهداف بيع أدوات دين محلية لصالح وزارة المالية لتدبير الإحتياجات التمويلية للخزانة العامة.

تفاصيل الطرح

وكشف البنك المركزي عن وصول إجمالي الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين لـ ألفي طلبًا مقدمًا.

وارتفعت جملة طلبات الشراء المقدمة إلي 217.64 مليار جنيه بما يساوي 3.9 مليار دولار؛ من أصل 110 مليار جنيه .

وارتفع حجم الطلبات المقدمة لتسجل 197.85% من المستهدف

وبلغ حجم طلبات شراء أجل 364 يوما المقدمة من المستثمرين نحو 887 طلبًا بقيمة 152.463 مليار جنيه من أصل 80 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم نحو 26.453% وأعلي سعر بنسبة 30% و اقل سعر بنسبة 25%.

وسجل حجم طلبات الشراء المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة 65.175 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي عدد طلبات بلغت 1113 طلبًا .

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم 25.675% وأعلي سعر بنسبة 28.99% واقل سعر بنسبة 25.2%.

سعر الفائدة البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما وزارة المالية

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