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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي للمجر ترسخ ثقل مصر الدولي وتدشن مرحلة جديدة من الشراكة مع أوروبا

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، وتؤكد حرص الدولة المصرية على توسيع شراكاتها الدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص التنمية والاستقرار.

وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الجمعة، إن الحفاوة الرسمية التي استُقبل بها الرئيس السيسي في العاصمة المجرية بودابست، وما تضمنته من مراسم استقبال بميدان كوشوت ومباحثات بقصر شاندور الرئاسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وبودابست، وما تحظى به مصر من تقدير على المستويين السياسي والدبلوماسي.

العلاقات الثنائية

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن أهمية الزيارة تتجاوز إطار اللقاءات الرسمية، إذ تضع أمام البلدين فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر اتساعًا من التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2023، وترجمته إلى مشروعات وبرامج تنفيذية في قطاعات البنية التحتية والنقل والتجارة والسياحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات عملية يعكس رؤية واضحة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، وتعزيز التعاون بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المجرية في المجالات التي تمثل أولوية لخطط التنمية المصرية.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس المجري تفهم بلاده للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر يحمل دلالة مهمة، ويعكس إدراكًا لطبيعة الأولويات الاستراتيجية المصرية، وفي مقدمتها قضية الأمن المائي باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن المائي والتعاون الثقافي والاقتصادي، يعزز مساحات التفاهم بين البلدين ويدعم بناء مواقف أكثر تقاربًا تجاه التحديات الإقليمية والدولية.

ولفت رئيس حزب «المصريين» إلى أن إشادة الرئيس المجري بدور الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، تعكس تقديرًا للدور المصري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وجهود القاهرة الرامية إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وصون السلم والأمن.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن زيارة المجر تمثل فرصة لتعميق العلاقات التاريخية وتحويلها إلى شراكة أكثر فاعلية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر المباحثات عن خطوات عملية تعزز التعاون بين البلدين، وتدعم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصة مع اقتراب مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية المجرية عام 2028.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ البرلمان الرئيس السيسي

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