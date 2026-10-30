برلمانية: حماية المواطنين أولوية والتعامل مع الكلاب الضالة يتطلب حلولًا علمية وإنسانية

أشادت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية، بجهود محافظة القاهرة والجهات المعنية في إنشاء شِلتر للكلاب الضالة بمدينة التبين، واستمرار متابعة الأعمال الإنشائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو التعامل الجاد مع أزمة انتشار الكلاب الضالة، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

وثمّنت النائبة جهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان المشاركة في المشروع، مشيدة بالتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة، ومتمنية استمرار هذه الجهود والتوسع في اتخاذ خطوات جادة تضع حدًا للمخاطر التي يتعرض لها المواطنون، خاصة الأطفال وكبار السن.

ملف الكلاب الضالة

وأكدت أميرة فؤاد أن ملف الكلاب الضالة كان ولا يزال محل اهتمامها وتحركاتها البرلمانية، في ظل تكرار حوادث العقر والاعتداء على المواطنين، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت باتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، وتقدمت بطلب إحاطة بشأن الأزمة، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن سلامة المواطنين والمطالبة بحلول فعالة على أرض الواقع.

وأوضحت أن إنشاء الشِلتر يأتي متوافقًا مع أحد المقترحات التي دعت إليها ضمن تحركاتها البرلمانية، والمتمثل في إنشاء أماكن إيواء مخصصة للكلاب الضالة بعيدًا عن المناطق السكنية، بما يضمن التعامل معها بصورة منظمة وآمنة، والحد من وجودها في الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان.

وشددت النائبة على أهمية استكمال هذه الجهود من خلال وضع خطة متكاملة ومستدامة تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم والرعاية البيطرية، وتوفير أماكن إيواء مناسبة بعيدًا عن التجمعات السكنية، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أهداف هذه المشروعات.

واختتمت أميرة فؤاد بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم يجب أن تكون أولوية، وأن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية، وتطبيق حلول علمية وإنسانية تحقق التوازن بين أمن المواطنين والرفق بالحيوان.