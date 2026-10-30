مصطفى بكري يكشف تفاصيل مباحثات مصر والمجر بشأن القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي

استعرض الإعلامي مصطفى بكري أبرز الملفات السياسية والأمنية التي تناولتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادات المجرية خلال زيارته إلى العاصمة بودابست، مشيرًا إلى أن اللقاءات تطرقت إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتأمين الحدود وممرات التجارة الدولية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أكد الجانب المجري تفهمه للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وارتباطه بالأمن القومي المصري.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار بكري إلى تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط من خلال تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الرئيس جدد رفض مصر القاطع لمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبًا بتكثيف الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

ولفت بكري إلى أن الرئيس السيسي وجه دعوة رسمية للرئيس المجري لزيارة مصر، في خطوة تعكس الحرص على استمرار التواصل السياسي رفيع المستوى وتعزيز العلاقات الثنائية.