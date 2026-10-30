المستشار الألماني يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في إيران.. ويحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة

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دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في إيران، مؤكدا أن الصراع لا يمكن حسمه عسكريا.

وقال ميرتس، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، إنه يناشد جميع أطراف الصراع التوصل إلى تسوية دبلوماسية، مشيرا إلى أن برلين تجري اتصالات عبر قنوات متعددة لتنسيق المفاوضات.

وحذر ميرتس من التداعيات الاقتصادية للصراع، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة كلف أوروبا بالفعل أكثر من 100 مليار يورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق اليوم بأن الصراع سينتهي "قريبا جدا، بطريقة أو بأخرى".