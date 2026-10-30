هل من مات يوم الجمعة له أجر شهيد؟.. دار الإفتاء توضح فضل الوفاة ليلتها

هل من مات يوم الجمعة له أجر شهيد؟ وهل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ أسئلة تشغل بال كثيرين، خاصة عند وفاة أحد الأقارب أو الأحباب في هذا اليوم المبارك، ويرغب الناس في معرفة ما ورد في السنة النبوية عن فضل الموت يوم الجمعة وليلتها، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم هذه المسألة وفي السطور التالية نتعرف على الإجابة.

هل من مات يوم الجمعة له أجر شهيد؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عن أن الموت يوم الجمعة أو ليلتها يُعد من علامات حسن الخاتمة التي يُتفاءل بها للمتوفى، واستندت إلى الحديث الوارد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، رواه أحمد والترمذي والطبراني".

وأضافت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن هناك رواية أخرى وردت عن جابر رضي الله عنه، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، أُجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء".

ووفقا لدار الإفتاء فإن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يُرجى له هذا الفضل، وأن ذلك من علامات حسن الخاتمة التي يُستبشر بها للمتوفى.

هل الموت يوم الجمعة دليل قاطع على حسن الخاتمة؟

أوضحت دار الإفتاء أن حسن الخاتمة يرتبط بتوفيق الله للإنسان إلى العمل الصالح والثبات عليه حتى الوفاة، وأن الموت في يوم الجمعة أو ليلتها من العلامات التي يُتفاءل بها خيرًا، لكن لا ينبغي الجزم بمصير شخص بعينه؛ فالحكم النهائي إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء للميت عند زيارة القبور

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.