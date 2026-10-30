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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 300 حصان ومكابح GT-R.. نيسان تفاجئ الجميع بـ سنترا Spec-V

نيسان سنترا
نيسان سنترا
عزة عاطف

احتفالًا بمرور 35 عامًا على إطلاق طراز «سنترا SE-R» الأسطوري لأول مرة في بداية التسعينيات، كشفت شركة «نيسان» اليابانية عن نموذجها الاختباري الجديد (سنترا Spec-V) المخصص لمعرض «SEMA 2026» في لاس فيجاس.

ويستعرض هذا الطراز الرؤية الرياضية للسيارة السيدان المدمجة عبر تعديلات ميكانيكية شاملة تُخرجها من طابعها العملي اليومي إلى فئة السيارات عالية الأداء.

محرك تيربو معدل وناقل حركة يدوي بـ ست سرعات

يعتمد النموذج الاختباري على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من طراز «MR20DD»، معزز بشاحن توربيني من طراز «Garrett G25-550» ومبرد هواء أمامي.

وشهد المحرك ترقيات داخلية شاملة تضمنت أذرع توصيل مزودة من «Carrillo»، ومكابس مصهورة من «JE»، ونظام حقن وقود إضافي مدمج مع فاصل فتحات السحب المطور من «Jim Wolf Technologies». 

وتثمر هذه التعديلات الميكانيكية عن توليد قوة تصل إلى 300 حصان عند العجلات.

وتنقل هذه القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي بست سرعات تم استعارته من طراز «جوك نيسو آر إس» وتطويره خصيصًا للتطبيق الميداني، مع تزويده بفرق تفاضلي محدود الانزلاق حلزوني (Helical LSD)، دولاب دفع خفيف الوزن، وقابض معزز لتوفير استجابة دقيقة ونقل حركة سريع.

مكابح «GT-R NISMO» ونظام تعليق رياضي

للتأقلم مع القوة المضاعفة، زودت «نيسان» السيارة بنظام مكابح أداء استثنائي مأخوذ مباشرة من طراز «R35 GT-R NISMO»، يشتمل على ملاقط أمامية من طراز «بريمبو» بستة مكابس مع أقراص قياس 390 ملم، وملاقط خلفية بأربعة مكابس مع أقراص قياس 380 ملم.

وتستند المركبة على نظام تعليق مخصص للحلبات من قطاع «نيسمو» مجهز بماصات صدمات مع خزان زيت خارجي وقضبان مانعة للانقلاب.

كما حصلت السيارة على عجلات معدنية مصهورة قياس 19 بوصة من طراز «NISMO LM-RS1» مكسوة بإطارات «Yokohama ADVAN NEOVA AD09»، إلى جانب حزمة هيكل عريض (Widebody)، جناح خلفي مصنوع من ألياف الكربون مأخوذ من «GT-R NISMO»، ومقاعد سباق رياضية من «Recaro» داخل المقصورة.

نيسان سنترا
نيسان سنترا مواصفات Nissan Sentra SE R 2026 مكابح GT R معرض SEMA نيسان نيسمو

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