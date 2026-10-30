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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تحيي الذكرى الثانية لرحيل مصطفى فهمي: أفتقده جدًا

الهام شاهين ومصطفى فهمي
الهام شاهين ومصطفى فهمي
سارة عبد الله

حرصت الفنانة إلهام شاهين على إحياء الذكرى الثانية لرحيل الفنان مصطفى فهمي، معربة عن اشتياقها الكبير له، واسترجعت صداقتهما والأعمال الفنية التي جمعتهما في السينما والتليفزيون.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: “الذكرى التانيه لرحيل الصديق الغالى والنجم المحترم مصطفى فهمى قدمنا معا أعمال فنية رائعة فى السينما والتليفزيون  .. وآخرهم قصة الأمس أفتقده جدا  .. الله يرحمه ونتذكره دائما بكل الخير”.

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مصطفى فهمي، أحد الوجوه البارزة في السينما والدراما المصرية، الذي تميز بحضور هادئ وأداء رصين جعلاه قريبا من الجمهور على مدار أكثر من أربعة عقود، وترك بصمته في أدوار تنوعت بين الرومانسية والاجتماعية والكوميدية، محتفظا بحضوره الخاص أمام الكاميرا.

رحل مصطفى فهمي بعدما ترك وراءه مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاما، انتقل خلالها من العمل خلف الكاميرا إلى أحد نجومها، وقدم أدوارا متعددة في السينما والتليفزيون، وظل حاضرا في ذاكرة الجمهور بأعمال امتدت من سبعينيات القرن الماضي إلى عام رحيله، لتبقى شاشات السينما والتليفزيون شاهدة على رحلة فنان صنع حضوره بهدوء واستمرارية.

إلهام شاهين مصطفى فهمي الفنانة إلهام شاهين

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