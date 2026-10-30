حنان مطاوع: تكريم والدتي يؤكد أنها مقدّرة في بلدها

عبّرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بإطلاق اسم والدتها على الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقالت حنان مطاوع، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي له مكانة خاصة لديّ، فقد أُطلق اسم والدي على إحدى دوراته السابقة، وكُرّمت فيه عن مجمل أعمالي، وهذا العام يتم تكريم والدتي».

وأضافت حنان مطاوع: «أشكر بلدي مصر، لأنها تُقدّر القيمة الفنية لوالدتي، كما أنها حصلت على أوسمة عديدة ورفيعة من الدول العربية».

واستكملت حنان مطاوع حديثها قائلة: «سعيدة بمشاركة زوجي، المخرج أمير اليماني، في هذه الدورة بعرضه المسرحي “متولي وشفيقة”، فقد شارك في مهرجانين من قبل، وحصل خلالهما على جائزتي أفضل مخرج وأفضل عرض مسرحي، بالإضافة إلى جوائز أخرى في فروع مختلفة عن العرض المسرحي ذاته».



